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تفاصيل الإعلان
|كرسي ماش طبي بدون مسند رأس متحرك القاعدة فوم طبي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايمان سمير
|التليفون:
|01025580019
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|العنوان:
|المحلة الكبري- المحلة الكبرى
الغربية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278521
كرسي ماش طبي متحرك مسند رأس القاعدة فوم طبي .
24/7/2024
انترية مستورد بشكل انيق مكون من كنبة + ٢ ڤوتيه الشاسيه خشب زان أحمر واليدات من المعدن (.
31/5/2024
كرسي مكتبي طبي مستورد 🟢بقاعدة من الفوم الطبي المضغوط بمسند رأس متحرك 🟢 ظهر شبكي[ماش].
18/5/2024
ترابيزة خشب 120*60 ب 6 درج.
14/5/2024
كرسي مارينا محمل بيدات يستخدم ف العيادات للاستقبال او ف المحاضرات والدروس.
12/5/2024
انترية بيج جلد للبيع في المحلة الكبرى وشحن جميع المحافظات مكون من كنبة 3 مقعد و2 فوتيه.
9/5/2024
نتريه مودرن مستورد ♦️حصريآ أنتريه مودرن مصنوع من الجلد المضغوط🛋 ♦️.
9/5/2024
مكتب 120سم EG خامه خشب ممتازه بسعر حصرى واسال على السعر فى اى مكان متاح توصيل لاى. مكان فى مصر متاح.
29/4/2024
مكتب 120سم EG خامه خشب ممتازه بسعر حصرى واسال على السعر فى اى مكان متاح توصيل لاى. مكان فى مصر متاح.
29/4/2024
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