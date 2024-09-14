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كرسي بار هيدروليك جلد مربعات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كرسي بار هيدروليك جلد مربعات متوفر الوان مختلفه استلام فورى لبعض الالوان من معرضنا فى القاهرة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الأوروبية للاثاث
|التليفون:
|01223078326-01150209334
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/9/2024
|رقم الإعلان:
|2294644
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