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كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة

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صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة - في القاهرة مصر

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أنظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة وأمان متكامل لمؤسستك التجارية. 📡 دقة عالية ورؤية ليلية واضحة. 📲 مراقبة عن بُعد من خلال الهاتف الذكي. #كاميرات_مراقبة #أمان_المنشآت #حماية_التجارة #مراقبة_عن_بُعد متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWS
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280073

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31/7/2024
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عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

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31/7/2024
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(للبيع)

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1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات - في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات من شركة أون لاين تك هل تبحث عن الأمان والراحة لممتلكاتك؟ مع أ.
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1 جنيه

27/7/2024
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(للبيع)

- في القاهرة مصر

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1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات باناسونيك – KX-NS500 - في القاهرة مصر

سنترالات باناسونيك – KX-NS500

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 - في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/7/2024
صورة الاعلان: أحدث تقنيات كاميرات المراقبة - في القاهرة مصر

أحدث تقنيات كاميرات المراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/7/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK-K40 PRO للحضور والانصراف - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK-K40 PRO للحضور والانصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز ZK-K40 PRO لتتبع الموظفين من 📈👨‍💼 أون لاين تك احصل على جهاز ZK-K40 PRO.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي - في القاهرة مصر

هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

هاتف Panasonic KX-NT305 الذكي من أون لاين تك اكتشف الأداء الفائق والتصميم العصري مع هاتف Panasonic .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة البصمة لتتبع الموظفين - في القاهرة مصر

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة البصمة لتتبع الموظفين من أون لاين تك قم بتحسين إدارة حضور وانصراف الموظفين مع أجهزة البصمة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: أفضل أجهزة الكاشير المتطورة - في القاهرة مصر

أفضل أجهزة الكاشير المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة كاشير متطورة للمحلات من أون لاين تك احصل على أحدث أجهزة الكاشير لتسهيل عمليات البيع في متجرك .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/7/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة بأسعار مناسبة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة بأسعار مناسبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على كاميرات مراقبة بجودة عالية من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث كاميرات المراقبة ذات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/7/2024
صورة الاعلان: هاز بصمة ZKTeco K14 Pro المتطور - في القاهرة مصر

هاز بصمة ZKTeco K14 Pro المتطور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف أفضل جهاز بصمة ZKTeco K14 Pro من أون لاين تك اجعل إدارة حضور وانصراف موظفيك أكثر سهولة ودقة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/7/2024
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