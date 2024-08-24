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كاميرات مراقبة للمنازل والشركات مراقبة 24/7
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|مراقبة 24/7 بأفضل كاميرات المراقبة من أون لاين تك أمن منزلك أو عملك بأحدث أنظمة المراقبة التي تضمن لك راحة البال على مدار الساعة. الأمان يبدأ هنا 📹 #كاميرات_مراقبة #أون_لاين_تك #أمان متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKXD1 #كاميرات_مراقبة #مراقبة_24_ساعة #أنظمة_مراقبة #مراقبة_منز
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283850
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