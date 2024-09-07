آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

كاميرات مراقبة لحماية المنازل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة لحماية المنازل - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

استخدامات كاميرات المراقبة الخارجية حماية شاملة على مدار الساعة تعد كاميرات المراقبة الخارجية حلاً مثاليًا لتعزيز الأمان والمراقبة الفعالة للمنازل الشركات والمرافق العامة 🎥🌐 توفر رؤية واضحة للمحيط الخارجي وتمنحك القدرة على متابعة الأحداث في الوقت الحقيقي 🔹 مراقبة مداخل المنازل والمباني 🔹 حماية المركبات والمواقف 🔹 مراقبة الحدائق والمناطق المفتوحة 🔹 تأمين المنشآت التجارية والصناعية 🔹 استخدام في الأماكن العامة لمراقبة السلامة كاميرات المراقبة الخارجية هي خط الدفاع الأول لحماية ممتلكاتك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/9/2024
رقم الإعلان: 2295067

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للأمان في المنازل والشركات - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة للأمان في المنازل والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة ذكية لمتابعة الأحداث لحظيًا حافظ على أمان ممتلكاتك مع كاميرات المراقبة الذكية التي ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/9/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZKTeco K30 من اون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZKTeco K30 من اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل حلول الحضور والانصراف مع جهاز ZKTeco K30 اجعل إدارة وقت ⏰ الموظفين أسهل وأكثر فعالية مع .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/9/2024
صورة الاعلان: مراقبة شاملة بأحدث الكاميرات للمراقبة - في القاهرة مصر

مراقبة شاملة بأحدث الكاميرات للمراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حافظ على أمان منزلك مع أفضل كاميرات المراقبة من أون لاين تك بفضل تقنيات حديثة ودقة عالية تستطيع متاب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/9/2024
صورة الاعلان: أجهزة بصمة لتتبع الانضباط تحكم ذكي بالحضور - في القاهرة مصر

أجهزة بصمة لتتبع الانضباط تحكم ذكي بالحضور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تقدم أون لاين تك أجهزة بصمة متطورة لتتبع انضباط الموظفين بدقة وفعالية بفضل هذه الأجهزة يمكنك تسجيل ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/9/2024
صورة الاعلان: أجهزة بصمة للمدارس تتبع الحضور والانصراف - في القاهرة مصر

أجهزة بصمة للمدارس تتبع الحضور والانصراف

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحكم في حضور وانصراف الطلاب بكفاءة مع أجهزة البصمة للمدارس من أون لاين تك توفر لك أجهزة البصمة الذك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة كاشير لمتجرك المثالي - في القاهرة مصر

أجهزة كاشير لمتجرك المثالي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على كاشير متطور لتسهيل معاملاتك التجارية مع شركة أون لاين تك نظام سريع ودقيق لعمليات البيع يدعم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للمنازل والشركات مراقبة 24/7 - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة للمنازل والشركات مراقبة 24/7

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مراقبة 24/7 بأفضل كاميرات المراقبة من أون لاين تك أمن منزلك أو عملك بأحدث أنظمة المراقبة التي تضمن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: شبكات داخلية مصممة لتلبية احتياجاتك - في القاهرة مصر

شبكات داخلية مصممة لتلبية احتياجاتك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

توفر شركة أون لاين تك شبكات داخلية متطورة تلبي جميع متطلباتك سواء كانت للمنازل أو الشركات خدماتنا ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: حلول كول سنتر متكاملة - شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

حلول كول سنتر متكاملة - شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تحسين خدمة العملاء بكول سنتر متكامل ارفع مستوى خدمة العملاء في شركتك مع نظام كول سنتر متكامل من أون .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

19/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة البصمة للحضور الذكي - في القاهرة مصر

أجهزة البصمة للحضور الذكي

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على الحضور الذكي مع أجهزة البصمة من أون لاين تك مع أجهزة البصمة المتطورة من أون لاين تك متابعة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: حلول كاشير متكاملة للسوبرماركت - في القاهرة مصر

حلول كاشير متكاملة للسوبرماركت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نظم محلك التجاري بأحدث أجهزة الكاشير من أون لاين تك سواء كنت تدير سوبر ماركت، محل ملابس أو أي نوع م.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة دقيقة للمنازل والشركات - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة دقيقة للمنازل والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مراقبة دقيقة للمنازل والشركات مع أون لاين تك أمن منزلك أو شركتك بأحدث تقنيات كاميرات المراقبة من أ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: عرض مميز من أون لاين تك - 6 كاميرات مراقبة هيك فيجن - في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك - 6 كاميرات مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك - 6 كاميرات مراقبة هيك فيجن احصل على حماية شاملة لمنزلك أو مكتبك مع عرض 6 كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 - في القاهرة مصر

إدارة مبيعاتك مع ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ماكينة الكاشير كاسيو SE-C450 - الخيار الأمثل لإدارة مبيعاتك احصل على دقة وسهولة في إدارة مبيعاتك مع .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: أنظمة الساوند سيستم من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أنظمة الساوند سيستم من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تمتع بأفضل تجربة صوتية مع أنظمة الساوند سيستم المتطورة من أون لاين تك نقدم لك حلول صوتية متكاملة للم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/8/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات