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كاميرات مراقبة لحماية المنازل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|استخدامات كاميرات المراقبة الخارجية حماية شاملة على مدار الساعة تعد كاميرات المراقبة الخارجية حلاً مثاليًا لتعزيز الأمان والمراقبة الفعالة للمنازل الشركات والمرافق العامة 🎥🌐 توفر رؤية واضحة للمحيط الخارجي وتمنحك القدرة على متابعة الأحداث في الوقت الحقيقي 🔹 مراقبة مداخل المنازل والمباني 🔹 حماية المركبات والمواقف 🔹 مراقبة الحدائق والمناطق المفتوحة 🔹 تأمين المنشآت التجارية والصناعية 🔹 استخدام في الأماكن العامة لمراقبة السلامة كاميرات المراقبة الخارجية هي خط الدفاع الأول لحماية ممتلكاتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295067
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