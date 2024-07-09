كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه رويال لانظمة المراقبه و الإنذار بالإسكندرية عمل عروض بخصوص تركيب الكاميرات شركه رويال رائده في مجال الأنظمة الامنيه منذ سنوات و لدينا سابقه اعمال كبيره مع المنشئات الحكوميه و الشركات و المصانع في جميع المحافظات و لدينا امهر الفنيين في التركيب و مهندسين متخصصين في برمجه النظام لا تتردد في طلب معاينه للمكان لتحديد الافضل لمنشئتك🌟 لطلب عرض سعر تواصل معانا على البيانات التالية 034850367 – 01224179788