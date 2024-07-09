آخر الأخبار سيارات الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار الرياضة أخبار السيارات أخبار المال أخبار المسلمين أخبار التعليم أخبار التقنية أخبار الموبايل أخبار منوعة مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات
أضف إعلانك مجاناً

كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه رويال لانظمة المراقبه و الإنذار بالإسكندرية عمل عروض بخصوص تركيب الكاميرات شركه رويال رائده في مجال الأنظمة الامنيه منذ سنوات و لدينا سابقه اعمال كبيره مع المنشئات الحكوميه و الشركات و المصانع في جميع المحافظات و لدينا امهر الفنيين في التركيب و مهندسين متخصصين في برمجه النظام لا تتردد في طلب معاينه للمكان لتحديد الافضل لمنشئتك🌟 لطلب عرض سعر تواصل معانا على البيانات التالية 034850367 – 01224179788
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: nada royal
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: اسكندرية محطة الرمل خلف ادارة الجوازات- الإسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277189

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف - في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco مود.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

9/7/2024
صورة الاعلان: جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات - في الإسكندرية مصر

جهاز حضور و انصراف في اسكندرية الانسب للمشاريع الصغيرة والمحلات و الشركات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية - في الإسكندرية مصر

اجهزة بصمة حضور و انصراف في اسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية - في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية للمصانع و المنشئات الكبيرهZKTeco - UFACE 40

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية كونفوي CB3000

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

24/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

13/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حرك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

12/6/2024
صورة الاعلان: كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل - في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

3/6/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO ل

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO لو عايز جهاز حضور و انصراف .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

29/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 تعمل حتي 3000 بصمة اصبع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شر - في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

21/5/2024
صورة الاعلان: بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك - في الإسكندرية مصر

بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك بطاريات #Eastman اللي تت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

15/5/2024
صورة الاعلان: اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب - في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب يعمل بصمة اليد أو بالكارت او بالرقم السر.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

12/5/2024
صورة الاعلان: ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO - في الإسكندرية مصر

ماكينة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

12/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات