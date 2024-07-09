أضف إعلانك مجاناً
كاميرات مراقبة سيستم كامل في اسكندرية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تماشيا مع توجيهات وزير التربيه والتعليم الجديده بتركيب كاميرات المراقبة في المدارس فقد قررت شركه رويال لانظمة المراقبه و الإنذار بالإسكندرية عمل عروض بخصوص تركيب الكاميرات شركه رويال رائده في مجال الأنظمة الامنيه منذ سنوات و لدينا سابقه اعمال كبيره مع المنشئات الحكوميه و الشركات و المصانع في جميع المحافظات و لدينا امهر الفنيين في التركيب و مهندسين متخصصين في برمجه النظام لا تتردد في طلب معاينه للمكان لتحديد الافضل لمنشئتك🌟 لطلب عرض سعر تواصل معانا على البيانات التالية 034850367 – 01224179788
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|nada royal
|التليفون:
|01224179788
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|اسكندرية محطة الرمل خلف ادارة الجوازات- الإسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277189
جهاز بصمة حضور و انصراف في اسكندرية شركة رويال بتقدملك جهاز حضور وانصراف بالبصمة والكارت ZKTeco مود.
9/7/2024
جهاز انذار سرقة للڤيلات و الشقق و المكاتب في اسكندرية أمن بيتك و منشأتك بافضل جهاز انذار ضد ال.
8/7/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :-.
1/7/2024
نظام استدعاء للويتر لاسلكى مناسب للمطاعم الكافيهات في الاسكندرية متوفر الأن نظام الاستدعاء اللاسلكى.
1/7/2024
جهاز ضبط وإدارة الحضور والانصراف والتحكم في فتح وغلق الأبواب Multi- Biometric Device - 3000 موظف بال.
24/6/2024
جهاز #CB3000 ماركة Convoy جهاز من أفضل أجهزة الحضور و الأنصراف في الفئة الأقتصادية للشركات و المصانع.
24/6/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية K40 PRO #النور بيقطع كتير ومش بتعرف مواعيد حضورهم بسبب #انقطاع_الكهر.
13/6/2024
توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- * يستوعب حتى 500 بصمة *وتخزين حتى 50000 حرك.
12/6/2024
كاميرا مراقبة واي فاي بالاسكندرية كاميرا TC60من تابو تقدر تشوف أي شي بداحل بيتك وأنت بالخارج فيديو.
3/6/2024
اجهزة حضور و انصراف ببصمة اصبع و كروت ID في اسكندرية K40 PRO BY ZKTECO لو عايز جهاز حضور و انصراف .
29/5/2024
اجهزة حضور وانصراف يعمل بالبصمه والكارت والباسورد في اسكندرية ZKTECO K14 تعمل حتي 3000 بصمة اصبع.
28/5/2024
اجهزة حضور و انصراف بصمة وجه في اسكندرية mb20 لو عندك صيدلية او مصنع او شركه و الموظفين مغلبينك في .
21/5/2024
بطاريات ups في اسكندرية ال ups بتاعك باظ متشلش هم #بطاريات_UPS عشان وفرنالك بطاريات #Eastman اللي تت.
15/5/2024
اكسس كنترول ZKTeco X7 نظام أكسس كنترول للتحكم في الابواب يعمل بصمة اليد أو بالكارت او بالرقم السر.
12/5/2024
اجهزة حضور و انصراف في اسكندرية LX50 ZKTECO توفر ارخص جهاز بصمه الاصبع LX50 ZkTeco يتميز الجهاز :- .
12/5/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.