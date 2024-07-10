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كاميرات مراقبة بأسعار مناسبة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|احصل على كاميرات مراقبة بجودة عالية من أون لاين تك تقدم لك أون لاين تك أحدث كاميرات المراقبة ذات الجودة العالية لتأمين منزلك أو عملك بأفضل طريقة ممكنة بفضل التكنولوجيا المتقدمة يمكنك الآن مراقبة كل زاوية بأدق التفاصيل وفي أي وقت. 📹✨ مميزات كاميرات المراقبة من أون لاين تك: - دقة عالية: صور وفيديوهات واضحة وبتفاصيل دقيقة. - رؤية ليلية متقدمة: وضوح ممتاز حتى في الظلام. - مراقبة عن بُعد: عبر تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. - تركيب احترافي: فريق متخصص لضمان أفضل أداء احصل على كاميرات ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أجهزة الانتركم في كل بيت مصري
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- Al Muntazah
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276878
اكتشف أفضل جهاز بصمة ZKTeco K14 Pro من أون لاين تك اجعل إدارة حضور وانصراف موظفيك أكثر سهولة ودقة .
10/7/2024
نظام كول سنتر متكامل وفعال من أون لاين تك هل تبحث عن طريقة لتحسين خدمة العملاء وزيادة كفاءة فريق الد.
8/7/2024
سنترالات داخلية متقدمة للشركات من أون لاين تك هل تبحث عن تحسين اتصالات شركتك؟ نقدم لك أنظمة سنترالا.
8/7/2024
احمِ منزلك مع كاميرات مراقبة من أون لاين تك احصل على راحة البال والأمان الكامل مع كاميرات المراقبة ا.
6/7/2024
أمان منزلك يبدأ مع أون لاين تك احصل على حماية فائقة لمنزلك مع عرض تركيب 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن ع.
2/7/2024
تركيب أجهزة بصمة للمكاتب والمصانع من أون لاين تك احصل على أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف لمكتبك أو.
2/7/2024
شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
1/7/2024
اكتشف أحدث تقنيات كاميرات المراقبة من أون لاين تك نوفر لك أحدث حلول المراقبة بأعلى جودة وتقنيات مت.
1/7/2024
أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل.
26/6/2024
أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
26/6/2024
تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات الم.
22/6/2024
أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
8/6/2024
تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
8/6/2024
ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
8/6/2024
جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
5/6/2024
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