أضف إعلانك مجاناً

كاميرات مراقبة بأسعار معقولة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
احمِ منزلك مع كاميرات مراقبة من أون لاين تك احصل على راحة البال والأمان الكامل مع كاميرات المراقبة المتطورة التي تضمن لك مراقبة مستمرة ودقيقة لمنزلك على مدار الساعة. مميزات كاميرات المراقبة من أون لاين تك: 🏠🔒 صور عالية الدقة: رؤية واضحة لجميع التفاصيل. رؤية ليلية: مراقبة حتى في الظلام. مراقبة عن بُعد متابعة منزلك من أي مكان عبر الهاتف. تنبيهات فورية: إشعارات عند اكتشاف أي حركة. #كاميرات_مراقبة #أون_لاين_تك #أمان_المنزل #أمان_المكتب #تقنيات_الأمان #راحة_البال متوافر في شركة #اون_لاين_تك #On_
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276088

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أفضل عرض لـ 4 كاميرات هيك فيجن - في القاهرة مصر

أفضل عرض لـ 4 كاميرات هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أمان منزلك يبدأ مع أون لاين تك احصل على حماية فائقة لمنزلك مع عرض تركيب 4 كاميرات مراقبة هيك فيجن ع.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة بصمة لإدارة الوقت والحضور - في القاهرة مصر

أجهزة بصمة لإدارة الوقت والحضور

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب أجهزة بصمة للمكاتب والمصانع من أون لاين تك احصل على أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف لمكتبك أو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: شبكات داخلية متطورة للمكاتب - في القاهرة مصر

شبكات داخلية متطورة للمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شبكات داخلية متطورة للمكاتب من أون لاين تك احصل على أفضل حلول الشبكات الداخلية المتطورة لمكتبك مع أو.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة منزلية - في القاهرة مصر

أفضل كاميرات مراقبة منزلية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اكتشف أحدث تقنيات كاميرات المراقبة من أون لاين تك نوفر لك أحدث حلول المراقبة بأعلى جودة وتقنيات مت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C - في القاهرة مصر

عرض خاص على تليفون EL-ADL.TEC:555C

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل سعر لتليفون EL-ADL.TEC:555C من أون لاين تك احصل على تليفون العدل تك موديل EL-ADL.TEC:555C بأفضل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن - في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أفضل عرض 8 كاميرات مراقبة هيك فيجن من أون لاين تك احصل على الأمان الكامل لمنزلك أو عملك مع عرض 8 كا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

26/6/2024
صورة الاعلان: خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك - في القاهرة مصر

خبراء تركيب كاميرات مراقبة شاملة مع أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب كاميرات المراقبة مع أون لاين تك لأمانك وراحة بالك تقدم لك أون لاين تك خدمات تركيب كاميرات الم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أفضل حلول تصميم الشبكات الداخلية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أون لاين تك خبراء في تصميم الشبكات الداخلية لتلبية احتياجاتك بأعلى كفاءة! هل تبحث عن فريق متخصص لتصم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة موثوقة لمنزلك ومصنعك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تأمين شامل لمنزلك ومصنعك مع أنظمة المراقبة المتطورة من أون لاين تك هل تبحث عن حل متكامل لحماية منزلك.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة - في القاهرة مصر

أفضل حلول إدارة الحضور والانصراف بأجهزة البصمة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ارتقِ بإدارة وقت موظفيك مع أجهزة بصمة الحضور والانصراف من أون لاين تك تضمن لك أجهزة البصمة من أون لا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/6/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO بتخفيضات كبيرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أفضل جهاز بصمة للأمان وكفاءة إدارة الحضور من أون لاين.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

5/6/2024
صورة الاعلان: اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات - في القاهرة مصر

اميرات مراقبة عالية الجودة للشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تتميز كاميراتنا بتقنيات متقدمة مثل الرؤية الليلية وزوايا الرؤية الواسعة والتنبيهات الفورية عبر الهات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز بصمة ZK-MB20 لوجه واليد شركة اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب ✨ جهاز ZK-MB20 المتطور هل تبحث ✨ عن جهاز متكامل لإدارة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة - في القاهرة مصر

عرض خاص لتركيب 6 كاميرات هيك فيجن المتطورة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز من أون لاين تك لتركيب 6 كاميرات مراقبة احصل على أمان كامل لمنزلك أو مكتبك مع عرضنا الحصري .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/5/2024
صورة الاعلان: حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك - في القاهرة مصر

حلول إنتركم احترافية من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل خدمات تركيب أجهزة الإنتركم مع شركة أون لاين تك نوفر لك أجهزة إنتركم متطورة تضمن لك ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/5/2024
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
الأكثر
إرسالا
الأكثر
مشاهدة
أحدث
الإعلانات