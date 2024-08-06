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كالون فتح الابواب الذكي سمارت لوك smart lock fingerprint
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بتدورعلي أمان لبيتك وكمان يكون شكله شيك وتقدر تتحكم في الباب من الموبايل يبقا لازم تشتري #سمارت_لوك 𝗙𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗟𝗼𝗰𝗸 هوعبارة عن قفل ذكي مزود بتقنية التعرف على بصمات الأصابع المدمجة . سمك الباب مطلوب من 𝟯𝟬 مم إلى 𝟱𝟰 مم . المقبض والمزلاج والإضراب هو تصميم قابل للانعكاس لجميع اتجاهات فتح الباب . حلاً فندقيًا مبتكرًا لقطاع الضيافة ، خاصة للفنادق الفاخرة. يعزز الكفاءة . ثلاث طرق فتح مستقلة - بصمة ، كلمة مرور ، مفتاح ميكانيكي 034850367 – 01224179788 – 01098
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بجوار ادارة الجوازات- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280545
Display: 2.8” Color LCD Max ID: 500Interface: TCP/IP USB Max Fingerprint: 2000 Max Face: 500 Max Re.
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