كالون فتح الابواب الذكي سمارت لوك smart lock fingerprint

بتدورعلي أمان لبيتك وكمان يكون شكله شيك وتقدر تتحكم في الباب من الموبايل يبقا لازم تشتري #سمارت_لوك 𝗙𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗽𝗿𝗶𝗻𝘁 𝗟𝗼𝗰𝗸 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗟𝗼𝗰𝗸 هوعبارة عن قفل ذكي مزود بتقنية التعرف على بصمات الأصابع المدمجة . سمك الباب مطلوب من 𝟯𝟬 مم إلى 𝟱𝟰 مم . المقبض والمزلاج والإضراب هو تصميم قابل للانعكاس لجميع اتجاهات فتح الباب . حلاً فندقيًا مبتكرًا لقطاع الضيافة ، خاصة للفنادق الفاخرة. يعزز الكفاءة . ثلاث طرق فتح مستقلة - بصمة ، كلمة مرور ، مفتاح ميكانيكي 034850367 – 01224179788 – 01098