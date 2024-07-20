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كاشير يدعم الفاتورة الالكترونية وضريبة القيمة المضافة كاشير تموينات كاشير م

(للبيع)

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السعودية (المدينة المنورة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كاشير يدعم الفاتورة الالكترونية وضريبة القيمة المضافة كاشير تموينات كاشير م - في المدينة المنورة السعودية

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سيستم كاشير كامل يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة المضافة معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام كاشير للمطاعم : شاشة تاتش تدعم خاصية wi-fi برنامج ادارة المطاعم والكافيهات طابعة فواتير حرارية درج نقود خمس خانات نظام كاشير للمحلات التجارية: شاشة تاتش تدعم خاصية wi-fi برنامج ادارة المبيعات والمشتريات والمخازن والحسابات العامة طابعة فواتير حرارية قارئ باركود درج نقود خمس خانات ضمان عامان علي جميع الاجهزة ضد عيوب الصناعة التدريب والتركيب مجانا خدمة ما بعد البيع والدعم الفني متوفر ايضا ج
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: momen
التليفون: 0535301349

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العنوان: - المدينة
المدينة المنورة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277974

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا

جهاز تتبع اوروبي الصنع ماركة ريبوتيلا Ruptela FM-Eco4 light S لتتبع المركبا

(للبيع)

جهاز تتبع السيارات والمركبات احصل عليه الان من شركة طيف الالماس التجارية بافضل سعر يمنحك استخام مثا.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: حواجز معدنية متحركة للبيع

حواجز معدنية متحركة للبيع

(للبيع)

يتوافر لدينا حواجز معدنية الومنيوم متحركه بعجلات وقابله للتمدد متين وقوي عالي الجوده يمكن نقله لأي .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

20/7/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

يتوفر لدينا جميع انواع بوابات السيارات الايطالية وغيرها من الانواع باطوال اذرع مختلفة على حسب المنشأ.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

## أفضل خدمات تأجير الرافعات في الرياض بكل المقاسات والموديلات! ### اكتشف الرافعات المثلى لمشاريعك .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة رواد بلس: الشريك الأمثل في بناء علامة تجارية قوية لك ولشركتك

شركة رواد بلس: الشريك الأمثل في بناء علامة تجارية قوية لك ولشركتك

(للبيع)

ما التحديات التي تتغلب عليها شركة رواد بلس عند بناء علامة تجارية قوية؟ شركة رواد بلس كشركة رائدة في .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الجقائب

أجهزة تفتيش الجقائب

(للبيع)

باتت مسألة السلامة والأمن مسألة أساسية للعديد من المنشأت والشركات مما يحعلها تبحث عن الوسائل التى ت.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

بوابات مواقف السيارات للتحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

جهاز امني محكم للتحكم في دخول وخروج السيارات والمركبات للمواقف العامة والخاصة تعمل علي تنظيم المرور .
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
صورة الاعلان: #سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

#سيزرلفت #مانلفت #كرينات وبأحجام مختلفة للإيجار في الرياض

(للإيجار)

# تأجير الرافعات في الرياض ## أنواع الروافع المتاحة: 1. روافع مقصية (سيزر لفت): - سيزر لفت 8 متر .
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

16/7/2024
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