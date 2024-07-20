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كاشير يدعم الفاتورة الالكترونية وضريبة القيمة المضافة كاشير تموينات كاشير م
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|سيستم كاشير كامل يدعم الفاتورة الالكترونية والضريبة المضافة معتمد من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظام كاشير للمطاعم : شاشة تاتش تدعم خاصية wi-fi برنامج ادارة المطاعم والكافيهات طابعة فواتير حرارية درج نقود خمس خانات نظام كاشير للمحلات التجارية: شاشة تاتش تدعم خاصية wi-fi برنامج ادارة المبيعات والمشتريات والمخازن والحسابات العامة طابعة فواتير حرارية قارئ باركود درج نقود خمس خانات ضمان عامان علي جميع الاجهزة ضد عيوب الصناعة التدريب والتركيب مجانا خدمة ما بعد البيع والدعم الفني متوفر ايضا ج
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|momen
|التليفون:
|0535301349
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|العنوان:
|- المدينة
المدينة المنورة - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277974
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