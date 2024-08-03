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قواطيع كومباكت الواح واكسسوارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قواطيع كومباكت الواح واكسسوارات - في القاهرة مصر

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قواطيع كومباكت الواح واكسسوارات للتواصل : 01003363911 [email protected] العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة ,مصر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: egystone
التليفون: 01003363911

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة- حي النزهة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/8/2024
رقم الإعلان: 2280100

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة

كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة

(للبيع)

أنظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة وأمان متكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: تصميم وتركيب شبكات داخلية مستقرة

تصميم وتركيب شبكات داخلية مستقرة

(للبيع)

شبكات داخلية لأفضل اتصال** 🌐 استمتع بأداء قوي واتصال سلس داخل مؤسستك تصميم متكامل يضمن سرعة .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس

شقه لقطه بسعرمميز تحميل قديم مشطبه بالبنفسج بالتجمع الخامس

(للبيع)

شقه لقطه بالتجمع الخامس بنفسج عمارات تشطيب التراسوبر لوكس امتارمن الوتروى/للجادين فقط وجميع الصور هى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,500,000 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات

ايجار هاى اس ١٤ راكب وكوستر ٢١ و٢٨ راكب إتش وان و باصات

(للإيجار)

شركة نقل سياحي متابعه الاداره معك حتي الوصل في امان احجز واتصل علي 01501511138 -01144364272 جميع ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

750 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: ارض 70 فدان قبلى العلمين الجديدة

ارض 70 فدان قبلى العلمين الجديدة

(للبيع)

ارض 70 فدان قبلى العلمين الجديدة فاتحين ملف الرى ترعه مطلوب 180000فى الفدان 01200180108 01063322303 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

2/8/2024
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(للبيع)

الوطنية للخدمات توفر العمالة المنزلية من شغالات وبيبي سيتر وراعية المسنين، مصريين واجانب لعالمية من .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

8,000 جنيه

2/8/2024
صورة الاعلان: الشركة العالمية للخدمات

الشركة العالمية للخدمات

(للبيع)

نفدم خدماتنا للشركات الكبرى المواقع الصناعيه والتجاريه والاداريه والكومباوند والشركات الكبري والفنا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تركيب مختلف الوان الكوريان

تركيب مختلف الوان الكوريان

(للبيع)

تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيوندايH1 للعائلات

ايجار هيوندايH1 للعائلات

(للإيجار)

ايجار اتش وان للعائلات استئجار هيونداي H1 للسفر والرحلات استكشاف الراحة والأداء مع هيونداي H1 للسفر .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة

أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة

(للبيع)

أن شركة الوطنية للعمالة المنزلية تقدم عمالة منزلية جيدة للحفاظ علي رضا العملاء . كما أنها تعمل بمهني.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

1/8/2024
صورة الاعلان: تاجير ليموزين فان سياحي

تاجير ليموزين فان سياحي

(للإيجار)

هل تبحث عن تجربة سفر فاخرة ومريحة؟ نقدم لك خدمة الليموزين السياحي الفاخر لتجعل رحلتك تجربة لا تُنسى!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ايجار اتوبيس سياحي

ايجار اتوبيس سياحي

(للإيجار)

استئجار أتوبيس سياحي، فإليك بعض النصائح التي قد تساعدك: 1. البحث عن شركات تأجير موثوقة: ابحث عن شركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,200 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

ابواب حمامات hpl مباول كومباكت

(للبيع)

يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
صورة الاعلان: جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

جهاز قياس الرطوبة بالهالوجين

(للبيع)

محلل الرطوبة بالهالوجين يستخدم لقياس الرطوبة فى المواد الصلبة والحبيبية والمسحوق •يعمل على نطاق وا.
العنوان:

القاهرة - مصر

100 جنيه

1/8/2024
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