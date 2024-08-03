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قواطيع كومباكت الواح واكسسوارات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قواطيع كومباكت الواح واكسسوارات للتواصل : 01003363911 [email protected] العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة ,القاهرة ,مصر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|egystone
|التليفون:
|01003363911
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|العنوان:
|طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة- حي النزهة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280100
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