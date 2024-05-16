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قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات -الواح كومباكت hpl جميع التصميمات والألوان والخامات كومباكت hpl :- ( الصينى – الهندى ) جميع الاكسسورات من الاستانلس ستيل الثقيل XDF 304 ( مفصلات- مقابض- كوالين- أرجل ) الكومباكت HPL: ( فى النوادى -المستشفيات -الجيمات – المطاعم – الكافيهات – المدارس ) للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|قواطيع حمامات كومباكت hpl
|التليفون:
|01551299741
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|العنوان:
|18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273520
شركة نورن ديزاين من اكبر الشركات المتخصصة فى استيراد و توريد و تركيب الكومباكت hpl (الصيني – الهندى.
16/5/2024
الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
9/5/2024
جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
30/4/2024
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25/3/2024
شركة نورن ديزاين للكومباكت & الكوريان ( رخام صناعى ) بجميع انواعه كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL.
23/3/2024
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