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قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: قواطيع حمامات – فواصل حمامات – بارتشن حمامات - في الجيزة مصر

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شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات -الواح كومباكت hpl جميع التصميمات والألوان والخامات كومباكت hpl :- ( الصينى – الهندى ) جميع الاكسسورات من الاستانلس ستيل الثقيل XDF 304 ( مفصلات- مقابض- كوالين- أرجل ) الكومباكت HPL: ( فى النوادى -المستشفيات -الجيمات – المطاعم – الكافيهات – المدارس ) للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: قواطيع حمامات كومباكت hpl
التليفون: 01551299741

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 Alwehda Alarbia St, Geser El- Suez In front of shams Club. Cairo, Egypt- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/6/2024
رقم الإعلان: 2273520

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl - في الجيزة مصر

بارتشنات حمامات من الكومباكت hpl

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة نورن ديزاين من اكبر الشركات المتخصصة فى استيراد و توريد و تركيب الكومباكت hpl (الصيني – الهندى.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

16/5/2024
صورة الاعلان: تركيب قواطيع حمامات كومباكت HPL - في الجيزة مصر

تركيب قواطيع حمامات كومباكت HPL

(للبيع)

- في الجيزة مصر

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

9/5/2024
صورة الاعلان: حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب - في الجيزة مصر

حمامات كومباكت hpl توريد و تركيب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

30/4/2024
صورة الاعلان: اجود انواع الزجاج السيكوريت واقل الاسعار |بست جلاس - في الجيزة مصر

اجود انواع الزجاج السيكوريت واقل الاسعار |بست جلاس

(للبيع)

- في الجيزة مصر

محتاج كابينة شاور الزجاج السيكوريت المتين؟🧐 اتصل الآن لتحصل على أجود الخامات والتصاميم المبت.
العنوان:

الجيزة - مصر

12,511 جنيه

25/3/2024
صورة الاعلان: الواح كومباكت hpl فواصل ابواب - في الجيزة مصر

الواح كومباكت hpl فواصل ابواب

(للبيع)

- في الجيزة مصر

شركة نورن ديزاين للكومباكت & الكوريان ( رخام صناعى ) بجميع انواعه كومباكت قواطيع و فواصل حمامات HPL.
العنوان:

الجيزة - مصر

1 جنيه

23/3/2024
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