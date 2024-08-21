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قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحداثة مع شركة نورن ديزاين نورن ديزاين اسم لكل مشروع جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت صيني -sunfull - هندى -greenlam - فرنساوى -polyrey باكسسوارات استانلس ستيل (304) يستخدم فى قواطيع وابواب حمامات كومباكت HPL وفواصل مباول للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ contact us whatssapp o
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
|التليفون:
|01551557251
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283479
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21/8/2024
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19/8/2024
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18/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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15/8/2024
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15/8/2024
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14/8/2024
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13/8/2024
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7/8/2024
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