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قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022980601 [email protected] العنوان: 15طة حسين النزهة الجديدة بجوار نقطة النزهة الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|m egystone
|التليفون:
|01022980601
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|العنوان:
|15 ش طه حسين النزهة الجديدة- nozha
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273507
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
12/6/2024
بديل رخام اسود – كوريان اشيك قرصة للحمامات و المطابخ قرص الكوريان باللون الاسود السادة و الكريستال .
11/6/2024
تركيب قواطيع حمامات هندى /صيني / اوروبي اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكوم.
11/6/2024
قرصة مطبخك بالكوريان المستورد عايز رخامة لمطبخك و حمامك ميبنش فيها اى لحامات و سهلة الصيانة و غير قا.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
9/6/2024
مش هتدور كتير لان التنوع عندنا 😉 صاحب مطعم أو كافيه، بتاسس 😄 او تجدد ( الجيم - الفند.
9/6/2024
جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) تقدم شركة نورن ديزاين الكومباكت hpl بافضل الخامات وافضل.
8/6/2024
كل يوم خصم جديد، كل يوم فرصة متتفوتش!" للكوريان متانة ممتازة الكوريان مصنوع من الأكليريك بالكامل.
8/6/2024
ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات ارخص سعر متر لقواطيع الحمامات الكومباكت hpl شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
7/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
كومباكت HPL صينى SUN FUL هندى GREEN LAAM فرنسى POLY ROY مميزات الكومباكت hpl •سهل الفك والتركيب و.
6/6/2024
قرص مطابخ و حمامات كوريان مستورد قرص مطابخ و حمامات كوريان كورى مستورد سمك 12 مم شركة ايجي ستون #خبر.
4/6/2024
شركه نورن ديزاين تقدم لكم كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواص الحمامات- بارتشن حمامات- أبواب حم.
4/6/2024
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