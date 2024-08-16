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فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا مكونة من: منطقة الخارجية:موقف سيارات واسع-حديقة طابق ارضي:مجلس مع حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة لتناول الطعام مع حمام -بلكونة-غرفة خادمة مع حمام-غرفة تخزين-غرفة الغسيل-مطبخ مغلق طابق اول:5غرف نوم ماستر-منطقة جلوس مع بلكونة-غرفة ساونا-مخزن-مطبخ تحضيري مع بلكونة طابق ثاني:غرفة نوم بحمام داخلي وبلكونة *رووف*المساحة:27,750قدم مربع،رقم مرجعي:VH980177 تواصل مع السيد سمير:0503070042-رخصةالسيد سمير:279684 رخصةتجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466-رخصةتسجيل عقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

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العنوان: مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 16/8/2024
رقم الإعلان: 2282389

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