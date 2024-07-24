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فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا مكونة من: *منطقة خارجية:-مواقف-حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير+حمام+مغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة طعام+حمام-بلكونة -غرفة خادمة+حمام-غرفة تخزين-غرفة الغسيل-مطبخ *طابق اول:-5غرف ماستر-منطقة جلوس+بلكونة-غرفة ساونا-غرفة تخزين-مطبخ تحضيري+بلكونة *طابق ثاني:-غرفة رئيسية+حمام+بلكونة -رووف-المساحة:27,750 قدم مربع-الرقم المرجعي:VH980177 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278496
*الفيلا تتكون من: - 11 غرف ماستر - مجلس حريمى - مجلس الرجال - صالة جلوس - صالة طعام - جاكوزي - .
24/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم - صالة - مجلس - غرفة معيشة / طعام - مطبخ - غرفة الملاب.
24/7/2024
*الفيلا تتكون من: - 10 غرف نوم - 10 حمام - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادم.
24/7/2024
الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة-م.
24/7/2024
*هذه الفيلا مكونة من: - مجلسين - 10 غرف نوم - غرفة جلوس - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطب.
24/7/2024
*تتكون الفيلا في محمد بن زايد: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ تحضيري -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة .
24/7/2024
*فيلا جديدةاول ساكن تحت الانشاء تتكون من: *الطابق الأرضي: - 3 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة/طعام - غر.
24/7/2024
تتكون الفيلا: -مدخلين -8 غرف نوم مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة(ملحق) -غرفتا.
24/7/2024
فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفت.
24/7/2024
فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 .
24/7/2024
*الفيلا تتكون: -9 غرف نوم -11 حمام -مطبخ *الفيلا رئيسية: -منطقة معيشةواسعة -غرفة مجلس -مستقلة -غرفة.
24/7/2024
للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق مجمع 12 فيلا كل فيلا مكونة من : - 7 شقق ( غرفة و.
24/7/2024
*فيلا في ربدان تتكون: *طابق ارضي: -4 غرف -مجلس -صالة -غرفة طعام مع مغاسل -4 حمام *طابق اول: -8غرف.
24/7/2024
*تتكون الفيلا في السامخة من:- *الطابق الأرضي: -غرفة ماستر -مجلس -غرفة المعيشة -صالة الطعام -مطبخ -اس.
24/7/2024
* الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية - شقتين :(4غرف نوم+صاله) - 4 شقق:(3غرف نوم+ص.
24/7/2024
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