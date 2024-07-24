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فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا مكونة من: *منطقة خارجية:-مواقف-حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير+حمام+مغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة طعام+حمام-بلكونة -غرفة خادمة+حمام-غرفة تخزين-غرفة الغسيل-مطبخ *طابق اول:-5غرف ماستر-منطقة جلوس+بلكونة-غرفة ساونا-غرفة تخزين-مطبخ تحضيري+بلكونة *طابق ثاني:-غرفة رئيسية+حمام+بلكونة -رووف-المساحة:27,750 قدم مربع-الرقم المرجعي:VH980177 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278496

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24/7/2024
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(للبيع)

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24/7/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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24/7/2024
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24/7/2024
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24/7/2024
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(للبيع)

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24/7/2024
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24/7/2024
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