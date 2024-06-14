فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

*الفيلا مكونة من: -منطقةالخارجية: -موقف سيارات -حديقة *طابق ارضي: -مجلس كبير مع حمام -مصعد -منطقة جلوس واسعة -منطقة لتناول الطعام مع حمام -بلكونة -غرفة خادمة مع حمام -غرفة تخزين -غرفةالغسيل -مطبخ مغلق *طابق اول: -5غرف نوم ماستر-مجلس مع بلكونة -غرفة ساونا -غرفة تخزين-مطبخ *طابق ثاني: -غرفة نوم رئيسية بحمام وبلكونة *رووف -المساحة: 27,750 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH980177 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733