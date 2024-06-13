فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

الفيلا مكونة من: منطقة خارجية: -موقف سيارات-حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير مع حمام ومغاسل-مصعد -منطقة جلوس-منطقةالطعام مع حمام-بلكونة-غرفة خادمة مع حمام-غرفة تخزين-غرفة الغسيل -مطبخ مغلق *طابق اول:-5غرف نوم ماستر-منطقة جلوس مع بلكونة-غرفة ساونا -غرفة تخزين-مطبخ تحضيري مع بلكونة *طابق ثاني:-غرفة نوم رئيسية بحمام داخلي وبلكونة *رووف *المساحة:27,750 قدم مربع *الرقم المرجعي:VH980177 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733