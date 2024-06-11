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فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية*موقف سيارات*حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير مع حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة لتناول الطعام و حمام-بلكونة-غرفة خادمة-غرفة تخزين-غرفة الغسيل-مطبخ مغلق *طابق اول:-5غرف نوم ماستر-منطقة جلوس واسعة مع بلكونة-غرفة ساونا-غرفة تخزين-مطبخ تحضيري مع بلكونة *طابق ثاني:-غرفة نوم رئيسية بحمام داخلي وبلكونة *رووف *المساحة:27,750 قدم مرب *الرقم المرجعي:VH980177 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/6/2024
رقم الإعلان: 2273308

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فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

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11/6/2024
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11/6/2024
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11/6/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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11/6/2024
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11/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا مذهله بتصميم عصرى فى ربدان - في أبو ظبي الإمارات

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11/6/2024
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(للبيع)

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11/6/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

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11/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الشامخه - في أبو ظبي الإمارات

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11/6/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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11/6/2024
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فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

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*تتكون الفيلا من: -5غرف نوم ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4غرف معيشة -مطبخ -غرفتي.
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11/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة | فيلا للبيع بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

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الفيلا مقسمة الى 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية *شقتين:4 غرف نوم - صاله -4 شقق:3 غرف نوم- ص.
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11/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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11/6/2024
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