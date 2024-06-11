فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

الفيلا مكونة من: *منطقة الخارجية*موقف سيارات*حديقة *طابق ارضي:-مجلس كبير مع حمام ومغاسل-مصعد-منطقة جلوس-منطقة لتناول الطعام و حمام-بلكونة-غرفة خادمة-غرفة تخزين-غرفة الغسيل-مطبخ مغلق *طابق اول:-5غرف نوم ماستر-منطقة جلوس واسعة مع بلكونة-غرفة ساونا-غرفة تخزين-مطبخ تحضيري مع بلكونة *طابق ثاني:-غرفة نوم رئيسية بحمام داخلي وبلكونة *رووف *المساحة:27,750 قدم مرب *الرقم المرجعي:VH980177 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733