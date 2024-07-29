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فيلا 6 غرف حديثة أول ساكن _ لحياة استثنائية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-2 غرف نوم-غرفة معيشة-غرفة اطفال-مطبخ-غرفة خادمة-غرفة طعام-مجلس-صاله عائليه-غرفة سائق-مخزن-3 مواقف للسيارات *الطابق الاول:-غرفة ماستر-3 غرف نوم-بلكونة-مخزن-حمامين *الرووف:-غرفة متتعدة الاغراض -المساحه:15,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984110 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279228
*تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم . - 8 حمامات . - منطقة معيشة وطعام واسعة. - قاعات كبيرة. - أربعة مداخ.
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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29/7/2024
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