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فيلا 6 غرف حديثة أول ساكن _ لحياة استثنائية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا تتكون من: *طابق ارضي:-غرفتين نوم-غرفةمعيشة-غرفة اطفال-مطبخ-غرفة خادمة\سائق-غرفة طعام-مجلس-مخزن-3موقف سيارات *طابق اول:-غرفة ماستر-3 غرف نوم-بلكونة-مخزن-حمامين *الرووف:-غرفة متتعدة الاغراض *مميزات اضافية:-2 مكان للشواء-نافورة-مسبح-شاور خارجي-جلستين خارجية-اضاءة خارجيه بنظامSMART HOM -المساحة:15,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH984110 لمزيد من المعلومات:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصة التسجيل العقاري:53733 ترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفه- مدينة خليفه
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274350
*الفيلا عبارة عن طابق ارضي وطابق اول وطابق روف *مقسمين كالاتي : *الطابق الارضى : - مجلس - غرفة معيش.
24/6/2024
تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -مجلس -صالتين عائلة -صالة طعام -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة.
24/6/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/ طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة .
24/6/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي: -غرفة نوم -صالة -مجلس -غرفة معيشة/ طعام -مطبخ -غرفة الملابس -غرفة .
24/6/2024
* الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية - شقتين : (4 غرف نوم + صاله ) - 4 شقق: (3 غر.
24/6/2024
*تتكون الفيلا من : - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة .
24/6/2024
*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق : *الطابق الارضي ويشمل : - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطب.
24/6/2024
*مجمع 16 فلل *كل فيلا مكونة من *طابق الأرضي -مجلس رئيسي -غرفة جلوس -غرفة عائلة -غرفة نوم -غرفة .
24/6/2024
*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - م.
24/6/2024
*الفيلا تتكون من: -11 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش .
24/6/2024
*الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضي.
24/6/2024
*الفيلا مكونة من: -مجلسين -10 غرف نوم -غرفة جلوس -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة سائق -مطبخ -مطبخ تحضي.
24/6/2024
لاتفوت الفرصة ! فيلا فاخرة 5غرف ماستر&مسبح وحديقة الفيلا تتكون من : - 5 غرف نوم ماستر مع خزائن بال.
24/6/2024
*مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسية: *طابق الارضي -غرفة ضيوف -مجلس -غرفة عائلة -صالة طعام -مطبخ -3 حم.
24/6/2024
مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: الفيلا الأولى : -6 غرف نوم -مجلس خارجي -صالة جلوس -غرفة طعام -مطبخ.
24/6/2024
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