فيلا 5 غرف علي زاويه مع حديقه كبيره وموقع مميز تتكون هذه الفيلا الديلوكس المعدلة بالكامل من: - الطابق الأرضي: * غرفة ضيوف مع حمام ملحق * غرفة طعام عائلية *غرفة معيشة عائلية * مطبخ * مخزن * غرفة خادمة مع حمام ملحق * غرفة سائق بحمام ملحق * تواليت * غرفة المرافق * حمام سباحة * حديقة * كراج الطابق الأول : * 3 غرف نوم ماستر مع غرفة ملابس * غرفة نوم * غرفة معيشة لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركه فاين هوم : 026592300 الرقم المرجعي : VH964475 رخصة التسجيل العقاري : 53733