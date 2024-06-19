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فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ -غرفة طعام-مخزن-غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال -4حمامات-مساحة الارض: 11,420 قدم مربع-ملاحظة:مصرح للبناء طابق ثاني الرقم المرجعي:VH979940 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير:0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة الرياض- مدينة الرياض
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2024
رقم الإعلان: 2273883

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