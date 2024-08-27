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فيلا 4 غرف نوم | بلكونة |حديقة | موقع خرافي|

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم | بلكونة |حديقة | موقع خرافي| - في أبو ظبي الإمارات

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*تحتوي الفيلا علي: *الطابق الأرضي مكون: -غرفة معيشة -صالة طعام -غرفة خادمة -غرفة غسيل -مطبخ -تواليت -مرآب -حوش -حديقة *الطابق الأول مكون: -غرفة نوم ماستر -3 غرف نوم -غرفة عائلة -حمامين -شرفة مساحة الأرض 2,716 قدم مربع -الرقم المرجعي: VH985582 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رخصة السيد / سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سي شور- بوابة ابوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/8/2024
رقم الإعلان: 2284392

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27/8/2024
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27/8/2024
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- في أبو ظبي الإمارات

فيلا في الريمان1 تضم الاتي: -5عدد غرف نوم -غرفة خادمة -7الحمامات -بلكونة -صالة -فناء كبير -المساحة:.
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27/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان مجمع فلل مساحه كبيره فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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27/8/2024
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امتلك الان فيلا حديثه فى الريمان 1

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: -4 غرف -5 حمامات -صالة -مجلس -غرفة خادمة -مواقف مغطاة -مطبخ -المساحه:5,604 قدم مربع.
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