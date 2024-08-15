فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة

الفيلا مكونة من:6غرف ماستر -مجلس خارجي ومجلس داخلي مع مغاسل-صالة بالطابق الارضي وصالة بالطابق الاول.

**مجمع 5 فلل مكون من: *كل فيلا: - 6 غرف ماستر - صالة - حجر طبيعي من الخارج - بالاضافة الى حوض سب.

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