فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا مكونه من: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من ال.

مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من: -الطابق الأرضي: -غرفة نوم -غرفة عائلة -صالة طعام -صالة م.

**المجمع مكون من 2 فيلا: *كل فيلا تتكون من: - 6 غرف نوم ماستر بخزائن الملابس - مجلسين - صالتين - مط.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.