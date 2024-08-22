فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

مجمع 3 فلل كل فيلا عباره عن: -5 غرفه -مجلس -مطبخ كبير -حمام -الدخال السنوي لكل فيلاه 180 الف -ساك.

هذا المجمع الرائع يقع في موقع ممتاز و يتكون من (3) فلل كل فيلا تتكون من:(7)غرف نوم ماستر-مجلس-صالت.

*للبيع:فيلا فاخرة متعددة الطوابق بتصميم متميز.الطابق الأرضي يشمل غرفتي نوم،غرفة معيشة، مجلسين، مصعد،.

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