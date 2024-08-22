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فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

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هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم مربع،رقم مرجعي:VI114948 *الفيلا تشطيب فخم (سيراميك اسباني) *الفيلا تصلح لنشاط تجاري فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة تجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رخصة السيد سمير:20240000279684.-رخصة تسجيل عقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283597

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للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

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22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري فى الزعاب - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من : *17 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: - 16 است.
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22/8/2024
صورة الاعلان: فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين - في أبو ظبي الإمارات

فرصة مميزة للاستثمار امتلك الان مجمع 4فلل منفصلين

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل منفصلة تحتوي كل فيلا على: -ثلاث غرف ماستر -مجلـس -حمام -غرفة عاملة -مطبخ خلفي -حوش خلفي .
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22/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم م.
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اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية - في أبو ظبي الإمارات

مجمع فلل (3) بموقع مميز مع مسبح وملاحق خارجية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 3 فلل مقسم الي:- -فيلتين كل فيلا مكونة: -6 غرف نوم -صالة -مجلس -غرفة طعام -مطبخين -8 حمامات *.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا قمة الروعه تشطيب راقى فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا قمة الروعه تشطيب راقى فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان مجمع 4فلل |مسبح

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 4 فلل: الفيلا الرئيسيه تتكون من:-8 غرف ماستر-مجلس رجال-مجلس حريم-صاله جلوس-صاله طعام-مطبخ رئيس.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: فرصه لا تعوض فيلا تصميم حديث و راقى فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

فرصه لا تعوض فيلا تصميم حديث و راقى فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من:8غرف نوم•8حمامات•منطقة معيشة وطعام واسعة•قاعات كبيرة•أربعة مداخل. •مطابخ مجهزة بأناق.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | مجمع 4 فلل | بمساحة 100 * 140 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة: *الطابق الأرضى: -غرفة نوم -غرفة العائلة -مجلس -قاعة الطعام -مطبخ -3 حماما.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مجمع 3فلل بموقع مميز في البطين كل فيلا 5 غرف - في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3فلل بموقع مميز في البطين كل فيلا 5 غرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع 3 فلل كل فيلا عباره عن: -5 غرفه -مجلس -مطبخ كبير -حمام -الدخال السنوي لكل فيلاه 180 الف -ساك.
القسم: 

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22/8/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا مميزة الموقع والتصميم فى سى شور - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا مميزة الموقع والتصميم فى سى شور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - جرا.
القسم: 

اتصل

22/8/2024
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