فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

مجمع فلل يتكون من 5فلل محاطين بسور واحد. كل فيلا تتكون من: الطابق ألارضي:مجلس مع حمام ضيوف-صالة-مطب.

للبيع فيلا مميزة بمساحة 10,000قدم مربع!تتضمن 15غرفة نوم،6غرف معيشة،4مطابخ،و10حمامات.توفر مساحة واسعة.

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