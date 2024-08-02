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فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي - في أبو ظبي الإمارات

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هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000قدم مربع،رقم مرجعي:VI114948 *الفيلا تشطيب فخم(سيراميك اسباني) *الفيلا تصلح لنشاط تجاري لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684.رخصة التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة شخبوط- مدينة شخبوط
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/8/2024
رقم الإعلان: 2280007

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