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فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا ممتازة للعيش او الاستثمار|مؤجرة|4غرف|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا بالريف عبارة عن: -4 غرف -4 حمامات -مطبخ -مجلس -صاله -حديقة -حوش -مدخل خاص بالحوش -المساحة:1,937 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH985062 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الريف- الريف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 6/7/2024
رقم الإعلان: 2276009

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أمتلك فيلا 8غرف بمساحة مميزة و موقع

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فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
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6/7/2024
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6/7/2024
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6/7/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2طابق مقسمين الي:-اربعه شقق *مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -.
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6/7/2024
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فرصة امتلاك فيلا 7 غرف| طابقين |حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -6 غرف رئيسية -مطبخ استعدادي -قاعة كبيرة *طابق أول: -غرفة رئيسية واح.
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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا بمنطقه مميزه - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفتين نوم-غرفة معيشة-مجلسين-مصعد-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة عائلة -مط.
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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة خليفه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا تتكون من : - 11 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ تحضيري - غرفة خادمة - غرفة غ.
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6/7/2024
صورة الاعلان: فيلا تجارية رائعة بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من: طابق أرضي-طابق أول-رووف تحتوي الفيلا على:4 شقق غرفتين و صال.
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6/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز فى مدينة شخبوط - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*هذه الفيلا مكونة من: - مجلسين - 10 غرف نوم - غرفة جلوس - صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة سائق - مطبخ.
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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان| فيلا 3غرف نوم | بلكونة | علي زاوية

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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6/7/2024
صورة الاعلان: |فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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6/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى مدينة الرياض - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى مدينة الرياض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تتكون من: *الطابق الأرضي: - 3 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - غرفة خدامة - غرفة غسيل - 3 .
القسم: 

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6/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا |3غرف|صالة|بلكونة|حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا مكونة من: *الطابق الارضي: -غرفة معيشة/صالة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-مطبخ-حمام-حوش-حديقة-جراج.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 6 غرف ماستر | مجلس | ساونا | حديقة

(للبيع)

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الفيلا مكونة من: *طابق ارضي:مجلس كبير-مصعد-منطقة جلوس -منطقة لتناول الطعام مع حمام-بلكونة-غرفة خادم.
القسم: 

اتصل

6/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تحتوي على ثلاث طوابق:- *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن .
القسم: 

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6/7/2024
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