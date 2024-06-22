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فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة / طعام-مطبخ-غرفة الملابس -غرفة الخادمة-3 حمامات الطابق الأول:3غرف نوم ماستر-صالة-غرفة الملابس مساحة الأرض : 11,000 قدم مربع،الرقم المرجعي:VH981761 شركة فاين هوم العقارية، يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة المريف- مدينة خليفة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/6/2024
رقم الإعلان: 2274170

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22/6/2024
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(للبيع)

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*فيلا بمدينة شخبوط *موقع مميز على زاويه تحتوي على: -6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي.
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22/6/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلامكونة من: 8 غرف نوم ماستر -2 مجالس -قاعة طعام -مطبخ داخلي مع غرفة خادمة -مصعد كهربائي -غرفة غسيل.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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*فيلا مكونة من : *الطابق الارضي - مجلس - غرفة ضيوف - مطبخ - غرفة غسيل وكي - غرفة خادمة *الطابق.
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22/6/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تتكون من - 4 غرف نوم - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - مخزن - غرفة خادمة - غرفة ألعاب للأطفال - 4.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا في الريمان1 | 6 غرف | ماستر - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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22/6/2024
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(للبيع)

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تجاريه موقع رائع فى المشرف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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22/6/2024
صورة الاعلان: احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة - في أبو ظبي الإمارات

احجز الان | فيلا فخمةو قريبة من الشاطئ | صفقة جيدة بلا عمولة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تجاريه سكنيه مميزه فى الريف - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تجاريه سكنيه مميزه فى الريف

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*فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحوش.
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22/6/2024
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فيلا سكنيه استثماريه مميزه بموقع مميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من : *الطابق الارضي: -مجلس -غرفة نوم -صالة جلوس -مطبخ بكامل -غرفة خادمة -غرفة غسيل الط.
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22/6/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

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22/6/2024
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