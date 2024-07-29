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فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: *طابق باسمينت:-غرفة سائق-مواقف-مطبخ-غرف الخزانات *الطابق الارضي:-صاله+مجلسين-2 غرف ماستر-مطبخ رئيسي-حمامين *الطابق الاول:-جناحين كبير+حمام+غرفة ملابس+خزائن-4 غرف ماستر-مطبخ تحضيري-صاله *الرووف:-3 غرف للخدم-صالة رياضة+جاكوزي -المساحة:7704 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH983739 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: البطين- البطين
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279248

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