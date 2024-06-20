فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

تكون الفيلا من: *طابق باسمينت: -غرفة سائق -مواقف للسيارات -مطبخ كبير -غرف الخزانات *الطابق الارضي: -صالة كبيرة مع مجلسين -غرفتين نوم ماستر -مطبخ رئيسي -حمامين *الطابق الاول: -جناحين مساحه كبيره مع حمام و غرفة ملابس + خزائن -4 غرف نوم ماستر -مطبخ تحضيري -صاله كبيره *الرووف: -3 غرف للخدم -صالة رياضة مع جاكوزي -المساحة:7704 قدم مربع -الرقم المرجعي:VH983739 شركة فاين هوم العقارية رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042