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فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*تتكون الفيلا: -5 غرف ماستر -2 غرف نوم -مجلس بحمام -بلكونة -4 غرف معيشة -مطبخ -2 غرف غسيل -مخزن -غرفة خادمةبحمام -حديقة مع منطقة ألعاب -جراج مساحة:11,250.00 قدم مربع رقم المرجعي: VH983747 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م لتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصةالتسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|6/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280535
تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ -مخزن *طابق ارضي: -صالةمع مجلس -2 غرف ماستر -.
6/8/2024
الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم خارجية -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخ.
6/8/2024
*تحتوي الفيلا علي: *طابق ارضي: - 15 غرفة نوم - 6 غرف معيشه - 4 مطابخ - 10حمامات *طابق اول: - 17.
6/8/2024
*تتكون الفيلا من : -7 شقق كل شقة تحتوي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم الم.
6/8/2024
*الفيلا مكونة من: - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي *المساح.
6/8/2024
تتكون هذه الفيلا من: *طابق أرضي:-غرفة نوم الضيوف-2 غرفة جلوس-2غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملابس-2حمام-2.
6/8/2024
**تتكون الفيلا من: - 8 غرف نوم - 8 حمامات - منطقة معيشة - قاعات كبيرة - أربعة مداخل - مطابخ - غرف.
6/8/2024
*فيلا بمدينة شخبوط: - 6 غرف ماستر - مجلس رجال - مجلس حريمي - صالات - مطبخ - مطبخ تحضيري - غرفة.
6/8/2024
*مجمع فلل يتكون 5 فلل: *كل فيلا تتكون: *طابق أرضي: -مجلس بحمام -صالة -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -.
6/8/2024
*تحتوي كل فيلا 4 شقق:- -العدد الكلي (12) شقه مقسمه: -عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف -عدد 4 شقق تحتوي علي.
6/8/2024
*مجمع فلتين **الفيلا الأولى: *طابق ارضي: -غرفة نوم -مطبخ -صاله -مجلس -غرفة سائق *طابق اول: -غرفت.
6/8/2024
*المجمع مكون من: * كل فيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - حمامين - غر.
6/8/2024
*المجمع مكون من: * كل فيلا مكونة من: *طابق أرضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - حمامين - غر.
6/8/2024
*مجمع 3 فلل يتكون من: *الطابق الارضي: - غرفة معيشة - غرفة طعام - مطبخ - 2 تويليت - غرفة غسيل - غ.
6/8/2024
مجمع من فيلتين منفصلتين: الفيلا الأولى: -6 غرف -مجلس -صالة -غرفة طعام -مطبخ+ستور -غرفة خادمة -غرفة غ.
6/8/2024
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