فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

تتكون هذه الفيلا من: طابق أرضي:غرفة نوم الضيوف-عدد 2 غرفة جلوس-2غرفة طعام-مطبخ-مخزن-غسيل ملابس-2حمام.

فيلا فخمة 4 غرف ماستر & حديقة |بسعر قابل للتفاوض تتكون الفيلا من:- * الطابق الأرضي : - غرفة نوم ما.

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.

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