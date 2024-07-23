فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

*تتكون الفيلا من:5غرف نوم ماستر-غرفتين نو-مجلس مع حمام-بلكونة كبيرة-4غرف معيشة -مطبخ-غرفتين غسيل-مخزن-غرفة خادمة مع حمام - حديقة مع منطقة ألعاب-جراج مساحة الارض :11,250.00 قدم مربع،رقم مرجعي:VH983747 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733،رقم الرخصة للسيد سمير:279684 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643،رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466