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فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من : 7 شقق كل شقة تحتوي: (3 غرف نوم - صالة) مساحة الارض:6,400 قدم مربع الرقم المرجعي: VH983747 لتواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 رقم الترخيص التجاري: CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: منطقة الشامخة- منطقة الشامخة
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276963

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مجمع 16 فلل علي قطعتين أرض: كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضي:-مجلس رئيسي-غرفة جلوس-غرفة عائلة-غرفة.
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13/7/2024
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فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

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*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
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13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: *طابق سرداب: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرفة *طابق الارضي: -صالة/2مجلس -2غرف ماس.
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13/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
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اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا من: -7 شقق كل شقة تحتوي علي: -(3 غرف نوم - صالة) -مساحة الارض:6,400 قدم مربع -الرقم ا.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمام -مطبخين - صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -م.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا حديثه البناء موقع مميز فى االريف - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا حديثه البناء موقع مميز فى االريف

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

* فيلا بالريف عبارة عن: - 4 غرف - 4 حمامات - مطبخ - مجلس - صاله - حديقة - حوش - مدخل خاص بالحو.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه - في أبو ظبي الإمارات

فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -11 غرف ماستر -مجلس حريمى -مجلس رجالي -صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي -ساونا -غر.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري موقع مميز فى بوابة ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان فيلا تصميم عصري موقع مميز فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من : * الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا تجارية رائعة بموقع متميز - في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية رائعة بموقع متميز

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تجارية على زاويةوشارعين مكونة: -طابق أرضي -طابق أول -رووف *تحتوي الفيلا على: -4 شقق غرفتين و.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل - في أبو ظبي الإمارات

فيلا مذهلة 4 غرف نوم | اول ساكن | تشطيب جميل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تتكون الفيلا من: *الطابق الأرضي:-غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة ملابس-غرفة خادمة-3 حما.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: |فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا للبيع 10 غرف نوم | 3 مجالس | 3 صالات| حديقة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا سكنية بتشطيب وديكور ايطالي حديث ورخام ايطالي: -10 غرف -3 مجلس -3 صالات -غرفة طعام -مطبخين -12 ح.
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | فيلا فاخرة 11 غرفة نوم | مصعد| ملحق خارجي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

الفيلا تتكون من: -10 غرف نوم -مجلس -غرفة معيشة -غرفة طعام -مطبخ تحضيري -غرفة خادمة -غرفة غسيل -حوش .
القسم: 

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا موقع مميز للبيع او الاستثمار فى بوابة ابوظبى - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان فيلا موقع مميز للبيع او الاستثمار فى بوابة ابوظبى

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*الفيلا مكونة من : *الطابق الارضي: - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - غرفة غسيل - مطبخ - حمام .
القسم: 

اتصل

13/7/2024
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