فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

فيلا تجارية كعيادة طبية4طوابق(بدروم+3طوابق)،تشمل 15عيادة،3غرف علاج،غرف عمليات،انتظار،مرضى داخليين،وص.

* تحتوي كل فيلا على 4 شقق - العدد الكلي (12) شقه مقسمه كالاتي : - عدد 8 شقق تحتوي علي 3 غرف - عدد.

تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي : - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخز.

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