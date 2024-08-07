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فيلا للبيع

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الأردن (المفرق) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فيلا في محافظة المفرق ، ذات موقع مميز ، وهادئ للسكن ، تشطيبات سوبر ديلوكس ، مساحة الأرض ١٠٠٧ متر مفروزة ، مسطح البناء ٣٢٩ متر ، مكونة من ٣ غرف نوم كبيرة مع ماستر مع خزائن حائط للملابس ثابتة وطابقين مساحة كل غرفة ٤ في ٦ متر ، وصالة معيشة كبيرة ٦في ٧ متر ، وصالات ضيافة كبيرة عدد ٢ مع ماستر مفتوحة على بعض يفصلهما قاطع سحاب ، وصالة سيكريت كبيرة مع ماستر ومطبخ واجهتها زجاجية بالكامل مطلة على الحديقة ، عددالحمامات ٤ وعدد المطابخ ٢ راكب جاهز خزائن طابقين ، الارض مسورة بالكامل د، مداخل الفيلا عدد ٢
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو احمد
التليفون: 0797125920

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المفرق مقابل سامح سابقا- اول ضاحية الملك عبدالله
المفرق -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 125,000 دينار
تاريخ الإعلان: 7/8/2024
رقم الإعلان: 2280748

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح

(للبيع)

معنا صار الوقت لراحتك من تعب التنظيف والتعزيل اتصلي انتي بالمكان الصح عاملات عمل يومي ل 6 ساعات بكل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

(للبيع)

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير

(للبيع)

بلشت العجقة بالصيف و شغل البيت ما بخلص بس معنا غير لهيك احجزي عاملتك و ريحي حالك من التعب معنا فقط .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

7/8/2024
صورة الاعلان: احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

(للبيع)

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/8/2024
صورة الاعلان: احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق

(للبيع)

احجزي عاملتك من عنا لترتاحي من التنظيف وتشوفي الفرق جميع عاملاتنا مدربات على الالتزام والدقة عمل يوم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

6/8/2024
صورة الاعلان: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/8/2024
صورة الاعلان: ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك

(للبيع)

ما بخلص عندك التنظيف و تعبتي منه اتصلي فينا ونحنا بنأمن طلبك ريحي حالك من اولها واحجزي عاملتك من مكت.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

5/8/2024
صورة الاعلان: دولار امريكي قديم لسنة 1955

دولار امريكي قديم لسنة 1955

(للبيع)

دولار امريكي قديم لسنة 1955للبيع.
العنوان:

عمان - الأردن

200 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع

(للبيع)

نوفر خدمة التنظيف و الترتيب و الضيافة لكم وطوال ايام الاسبوع نعمل لراحتكم ومن اجلكم وباسعار منافسة .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا

(للبيع)

عيشي راحتك و تخلصي من تعب التنظيف مع عاملاتنا اختاري عاملتك واتركي البـاقي علينـا واحنا بنريحك عاملا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

3/8/2024
صورة الاعلان: يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان

(للبيع)

يتوفر عاملات بخبرة و نخبة لخدمة التنظيف و الترتيب باتقان تنظيف منازل حسب الطلب داخل نطاق مدينة عمان .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

1/8/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم

(للبيع)

افضل و اسرع خدمة عاملات التتنظيف والترتيب لخدمتكم دوام يومي 6 ساعات فقط مقابل 25 دينار برنامج شامل .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم

(للبيع)

يتوفر لدينا عاملات للتنظيف وايضآ لاعمال الضيافة لخدمتكم سيدتي نحن منعرف ان ما عندك وقت كثير للتنظيف .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

31/7/2024
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