فيلا للبيع

فيلا في محافظة المفرق ، ذات موقع مميز ، وهادئ للسكن ، تشطيبات سوبر ديلوكس ، مساحة الأرض ١٠٠٧ متر مفروزة ، مسطح البناء ٣٢٩ متر ، مكونة من ٣ غرف نوم كبيرة مع ماستر مع خزائن حائط للملابس ثابتة وطابقين مساحة كل غرفة ٤ في ٦ متر ، وصالة معيشة كبيرة ٦في ٧ متر ، وصالات ضيافة كبيرة عدد ٢ مع ماستر مفتوحة على بعض يفصلهما قاطع سحاب ، وصالة سيكريت كبيرة مع ماستر ومطبخ واجهتها زجاجية بالكامل مطلة على الحديقة ، عددالحمامات ٤ وعدد المطابخ ٢ راكب جاهز خزائن طابقين ، الارض مسورة بالكامل د، مداخل الفيلا عدد ٢