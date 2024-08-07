فيلا للبيع

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تفاصيل الإعلان
|فيلا في محافظة المفرق ، ذات موقع مميز ، وهادئ للسكن ، تشطيبات سوبر ديلوكس ، مساحة الأرض ١٠٠٧ متر مفروزة ، مسطح البناء ٣٢٩ متر ، مكونة من ٣ غرف نوم كبيرة مع ماستر مع خزائن حائط للملابس ثابتة وطابقين مساحة كل غرفة ٤ في ٦ متر ، وصالة معيشة كبيرة ٦في ٧ متر ، وصالات ضيافة كبيرة عدد ٢ مع ماستر مفتوحة على بعض يفصلهما قاطع سحاب ، وصالة سيكريت كبيرة مع ماستر ومطبخ واجهتها زجاجية بالكامل مطلة على الحديقة ، عددالحمامات ٤ وعدد المطابخ ٢ راكب جاهز خزائن طابقين ، الارض مسورة بالكامل د، مداخل الفيلا عدد ٢
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|0797125920
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|العنوان:
|المفرق مقابل سامح سابقا- اول ضاحية الملك عبدالله
المفرق - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|125,000 دينار
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280748
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