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فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

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فيلا للبيع في وادي النخيل مصر مساحة الأرض 2500 متر ومساحة المبانى 600 او اكتر الفيلا مكونة من دور ارضي واول وروف الدور الارضي عبارة عن:- مطبخ - ريسبشن 5 قطع - سفره - حمام للضيوف الدور الاول عبارة عن:- 4 غرف نوم ماستر - ليڤنج - حمام للضيوف - أوفيس الروف عبارة عن:- غرفة غسيل - غرفة مخزن - غرفة كبيرة تصلح دريسنج الجنينه بها غرفة جيست هاوس غرفه جيم غرفة للشغاله غرفة حارس بحمام غرفة كلاب 4*6 للتفاصيل او المعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264 - 01272495605 - 01153314683

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - وادي النخيل طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274825

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فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

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فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
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27/6/2024
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فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا الارض 1375 متر والمباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على.
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27/6/2024
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(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسهم مساحة المباني 200م عبار.
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اتصل

27/6/2024
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فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي

(للبيع)

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فيلا للبيع بالريف الاوروبي مصر بحمام سباحة واشجار مثمرة الفيلا في حدائق فالنسيا مساحة الارض فدان و10.
العنوان:

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا مساحة الارض 1375 متر مساحة المباني 475 متر ومتاح بناء 25%.
العنوان:

الجيزة - مصر
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اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا - في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز الفيلا بمنطقة حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسه.
العنوان:

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اتصل

27/6/2024
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فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمبا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة - في الجيزة مصر

فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

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27/6/2024
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2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

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العنوان:

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القسم: 

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27/6/2024
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العنوان:

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10/5/2024
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القسم: 

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10/5/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا - في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز الفيلا بمنطقة حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسهم.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية نموذج الكهرمان - في الجيزة مصر

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(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في طريق مصر اسكندرية الصحراوي في ساندوريني Sandorini Country Club 2 فيلا سوبر لوكس بالفرش.
العنوان:

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8,000,000 جنيه

29/4/2024
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