فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

فيلا للبيع في وادي النخيل مصر مساحة الأرض 2500 متر ومساحة المبانى 600 او اكتر الفيلا مكونة من دور ارضي واول وروف الدور الارضي عبارة عن:- مطبخ - ريسبشن 5 قطع - سفره - حمام للضيوف الدور الاول عبارة عن:- 4 غرف نوم ماستر - ليڤنج - حمام للضيوف - أوفيس الروف عبارة عن:- غرفة غسيل - غرفة مخزن - غرفة كبيرة تصلح دريسنج الجنينه بها غرفة جيست هاوس غرفه جيم غرفة للشغاله غرفة حارس بحمام غرفة كلاب 4*6 للتفاصيل او المعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683