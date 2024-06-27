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فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

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فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا مساحة الارض 1375 متر مساحة المباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على الروف الفيلا عبارة عن :- 4 غرف منهم 2 ماستر ليفينج ريسبشن 3 قطع 2 مطبخ 2 غرف خدم بالخارج بحمام وبها حمام سباحة يوجد جراج للسيارات الفيلا على 3 نواصي موقع مميز خطوات من البوابه الرئيسية بجوار هايبر وان السليمانيه 10 دقائق لوصلة دهشور وبيفرلي هيلز وسوديك 5 دقائق فقط من مطار سفنكس لمزيد من التفاصيل او المعاينة 01068340264 01272495605 01153314683
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد سليم
التليفون: 01068340264

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/6/2024
رقم الإعلان: 2274806

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فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا الارض 1375 متر والمباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على.
العنوان:

الجيزة - مصر
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27/6/2024
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فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسهم مساحة المباني 200م عبار.
العنوان:

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اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في الريف الاوروبي طريق مصر اسكندريه الصحراوي

(للبيع)

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فيلا للبيع بالريف الاوروبي مصر بحمام سباحة واشجار مثمرة الفيلا في حدائق فالنسيا مساحة الارض فدان و10.
العنوان:

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القسم: 

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا - في الجيزة مصر

فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في الريف الاوروبي بموقع مميز الفيلا بمنطقة حدائق فيينا مساحة الارض فدان و15 قيراط و8 أسه.
العنوان:

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمبا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة - في الجيزة مصر

فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

27/6/2024
صورة الاعلان: 2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

2 فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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2 فيلا سوبر لوكس بالفرش للبيع قطعه واحده بمنتجع ساندورينى أرض 2400م عليها 2 فيلا كل فيلا بمساحة 200م.
العنوان:

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27/6/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في وادي النخيل طريق اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

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27/6/2024
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10/5/2024
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10/5/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع بالريف الاوروبي في حدائق فيينا - في الجيزة مصر

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

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القسم: 

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29/4/2024
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فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمبا.
العنوان:

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القسم: 

اتصل

29/4/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي - في الجيزة مصر

فيلا للبيع في ساندوريني كانتري كلوب طريق مصر اسكندرية الصحراوي

(للبيع)

- في الجيزة مصر

فيلا للبيع في طريق مصر اسكندرية الصحراوي في ساندوريني Sandorini Country Club 2 فيلا سوبر لوكس بالفرش.
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القسم: 

8,000,000 جنيه

29/4/2024
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