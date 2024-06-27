فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي

فيلا بجولف السليمانية للبيع بموقع مميز جدا الارض 1375 متر والمباني 475 متر ومتاح بناء 25%؜ على الروف الفيلا عبارة عن :- 4 غرف منهم 2 ماستر ليفينج ريسبشن 3 قطع 2 مطبخ 2 غرف خدم بالخارج بحمام وبها حمام سباحة يوجد جراج للسيارات الفيلا على 3 نواصي موقع مميز خطوات من البوابه الرئيسية بجوار هايبر وان السليمانيه 10 دقائق لوصلة دهشور وبيفرلي هيلز وسوديك 5 دقائق فقط من مطار سفنكس لمزيد من التفاصيل لمعاينة الفيلا يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683