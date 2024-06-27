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فيلا للبيع في جولف السليمانية تشطيب كامل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيلا للبيع بجولف السليمانيه مصر بمنطقة عيون النخيل الفيلا تشطيب سوبر لوكس مساحة الارض 530 متر والمباني 235 متر 4 غرف 3 حمام مطبخ 2 ليفينج رووم 2 تراس بها حمام سباحة 3 عدادات لمزيد من التفاصيل او للمعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد سليم
|التليفون:
|01068340264
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|العنوان:
|- جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274815
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