فيلا للبيع فى الساحل الشمالى فى قرية ستيلا هايتس

فيلا استلام فوري تشطيب سوبر لوكس نموذج L تطل علي اجمل موقع بالقرية واجهة بحرية بالكامل مساحه ١٨٨م مباني + الروف و مساحه ارض ٢٤٥م ٤ غرف نوم ٣ حمام مطبخ امريكاني مفتوح علي غرفة الاستقبال تشطيب خاص كامل مع اعادة للتقسيم الداخلي و عمل كرانيش لكل اسقف الفيلا و وعمل ممر سيراميك بعرض متر حول الفيلا بالكامل و تعديلات و توسيعات بالتراس الامامي و بعض التعديلات الكهربائية المدفوعة و المنفذة بواسطة الشركة خالصه الاقساط و الوديعة