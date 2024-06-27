فيلا للبيع فى الساحل الشمالى فى قرية ستيلا هايتس

(للبيع)
|فيلا استلام فوري تشطيب سوبر لوكس نموذج L تطل علي اجمل موقع بالقرية واجهة بحرية بالكامل مساحه ١٨٨م مباني + الروف و مساحه ارض ٢٤٥م ٤ غرف نوم ٣ حمام مطبخ امريكاني مفتوح علي غرفة الاستقبال تشطيب خاص كامل مع اعادة للتقسيم الداخلي و عمل كرانيش لكل اسقف الفيلا و وعمل ممر سيراميك بعرض متر حول الفيلا بالكامل و تعديلات و توسيعات بالتراس الامامي و بعض التعديلات الكهربائية المدفوعة و المنفذة بواسطة الشركة خالصه الاقساط و الوديعة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Home Select
|التليفون:
|01282218998
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|العنوان:
|قرية ستيلا هايتس- مطروح
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/7/2024
|رقم الإعلان:
|2279340
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