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فيلا للبيع فى الساحل الشمالى فى قرية ستيلا هايتس

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع فى الساحل الشمالى فى قرية ستيلا هايتس - في القاهرة مصر

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فيلا استلام فوري تشطيب سوبر لوكس نموذج L تطل علي اجمل موقع بالقرية واجهة بحرية بالكامل مساحه ١٨٨م مباني + الروف و مساحه ارض ٢٤٥م ٤ غرف نوم ٣ حمام مطبخ امريكاني مفتوح علي غرفة الاستقبال تشطيب خاص كامل مع اعادة للتقسيم الداخلي و عمل كرانيش لكل اسقف الفيلا و وعمل ممر سيراميك بعرض متر حول الفيلا بالكامل و تعديلات و توسيعات بالتراس الامامي و بعض التعديلات الكهربائية المدفوعة و المنفذة بواسطة الشركة خالصه الاقساط و الوديعة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Home Select
التليفون: 01282218998

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العنوان: قرية ستيلا هايتس- مطروح
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/7/2024
رقم الإعلان: 2279340

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صورة الاعلان: فيلا راقية للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط في ميدتاون سولو - في القاهرة مصر

فيلا راقية للبيع في العاصمة الادارية بالتقسيط في ميدتاون سولو

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

فيلا للبيع بكمبوند ميدتاون العاصمة الإدارية فيلا راقية بالتقسيط في ميدتاون سولو العاصمه الاداريه كمب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/6/2024
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