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فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء

(للبيع)

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السعودية (جازان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء - في جازان السعودية

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فيـلا للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي و خارجي مكتمل وديكور داخلي جبس الاسقف وفتحات الاضاءة المخفيه موجودة وتلييس الجدران الخارجية جرانيت رخمامي اللون بيج قابل لأشعة الشمس والعوامل المناخيه من غبار وأمطار مكونه الفيلا من طـابق واحد مسلح عدد الغرف اربع غرف عدد الصـالة واحده . عدد المطابخ واحد عدد دورات المياة اربعة (اجلكم الله) عدد المستودعات واحد الحوش مردوم جاهز تأسيس داخلي كهرباء و صرف صحي (اجلكم الله ) العقار يوجد عليه رهن للبنك الراجحي لمعرفة المزيد التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: طارق شتيفي
التليفون: 0502761647

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جازان - صبيا- صبيا
جازان -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 680,000 ريال
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273816

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

مطلوب وكلاء لمنتجات العناية الشخصية والمنظفات

(للشراء (مطلوب))

مؤسسة الفا للصناعات الكيماوية شركة متخصصة في إنتاج مستحضرات التجميل من شامبو شعر ، منعمات الشعر، سائ.
العنوان:

مكة - السعودية
القسم: 

اتصل

12/6/2024
صورة الاعلان: بوابات التحكم في الدخول والخروج

بوابات التحكم في الدخول والخروج

(للبيع)

ابتعد عن التأخير والازدحام مع بوابات الدخول والخروج للأفراد! تصميم قوي وفعال لضمان سهولة وسرعة المرو.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

10/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

عمل تطبيق أندرويد – تك سوفت للحلول الذكية – Tec Soft for SMART solutions

(للبيع)

•تك سوفت للحلول الذكية هي شركة متخصصة في عمل تطبيق أندرويد منذ عام 2014 وحتى الآن ، ولها أعمال سابق.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: بوابات سيارات الكترونية للبيع

بوابات سيارات الكترونية للبيع

(للبيع)

بوابات سيارات بوابات الكترونية للسيارات بوابات سيارات الكترونية بوابات دخول وخروج السيارات بوابات ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

9/6/2024
صورة الاعلان: تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

تصميم ديكور واجهات 3d تصميم قابل للتجول VR

(طلب عمل)

صمم ديكور واجهة فلتك بأحدث التقنيات من خلال إمكانية التجول بالعالم الافتراضي بجودة عالية منافسة للتص.

500 دولار

9/6/2024
صورة الاعلان: تاشيرات للتنازل للسعودية

تاشيرات للتنازل للسعودية

(للبيع)

عروضنا لسه مستمرة (فرصة سفر)😃 أقوى عروض علي تاشيرات السعوديه🇸🇦 تخفيضات علي ا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: عمل تصاميم ديكور3D تفاعلية على غرار الألعاب واقع إفتراضي

عمل تصاميم ديكور3D تفاعلية على غرار الألعاب واقع إفتراضي

(طلب عمل)

تصميم 3d واجهات فلل حجر -بروفايل -كسر رخام يتم التصميم حسب الستايل المطلوب موديرن - كلاسيك - اسلامي.
العنوان:

الرياض - السعودية

1,000 ريال

8/6/2024
صورة الاعلان: دهانات وديكورات المدينه

دهانات وديكورات المدينه

(للبيع)

دهانات وديكورات المدينه المنوره سعر مرضي وتعامل حصري للتواصل او الاستفسار 0556366473.

اتصل

8/6/2024
صورة الاعلان: بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص

بوابات تفتيش الحقائب والأشخاص

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - ع.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

7/6/2024
صورة الاعلان: إعداد كافة دراسات الجدوى و توفير البرامج المحاسبية المختلفة

إعداد كافة دراسات الجدوى و توفير البرامج المحاسبية المختلفة

(فرص)

متاح خدمات محاسبية لكافة مدن المملكة تتضمن 1- خدمات إعداد القوائم المالية (الميزانيات) المعتمدة والخ.
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

5/6/2024
صورة الاعلان: كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه

كوالين الكترونيه واقفال الكترونيه

(للبيع)

نعمل على توريد وتركيب الأجهزة لجميع مناطق المملكة ( الرياض - القصيم - جدة - الدمام - حفر الباطن - .
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
صورة الاعلان: مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية

مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية

(فرصة عمل)

مطلوب (مدير مشاريع_مديرصيانة) لمطعم بالسعودية -1 مطلوب مدير مشاريع (خبرة سابقة فى ادارة المطاعم ) .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

4/6/2024
صورة الاعلان: شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات

شاشه انتظار العملاء للشركات والمستشفيات

(للبيع)

اجهزة صفوف الانتظار وتنظيم صفوف الانتظار وترتيب الصفوف وتنظيم الطوابير للتواصل نعمل على توريد وتركي.
العنوان:

الرياض - السعودية

100 ريال

4/6/2024
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