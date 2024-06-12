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فيلا للبيع صبيا نخلان روضة نخلان صبياء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|فيـلا للبيع روضة نخلان بصبيا تلييس كامل داخلي و خارجي مكتمل وديكور داخلي جبس الاسقف وفتحات الاضاءة المخفيه موجودة وتلييس الجدران الخارجية جرانيت رخمامي اللون بيج قابل لأشعة الشمس والعوامل المناخيه من غبار وأمطار مكونه الفيلا من طـابق واحد مسلح عدد الغرف اربع غرف عدد الصـالة واحده . عدد المطابخ واحد عدد دورات المياة اربعة (اجلكم الله) عدد المستودعات واحد الحوش مردوم جاهز تأسيس داخلي كهرباء و صرف صحي (اجلكم الله ) العقار يوجد عليه رهن للبنك الراجحي لمعرفة المزيد التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|طارق شتيفي
|التليفون:
|0502761647
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|العنوان:
|جازان - صبيا- صبيا
جازان - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|680,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273816
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