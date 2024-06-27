فيلا للبيع سفنكس الجديدة بجولف السليمانية نموذج الماسة

فيلا للبيع في جولف السليمانية طريق مصر اسكندرية الصحراوي مساحة الارض 500 متر والمباني 280 متر الفيلا في منطقة عيون النخيل نموذج الماسة الفيلا نصف تشطيب من الداخل تشطيب خارجي كامل - استلام فوري مكونة من دورين + رووف الدور الارضي عبارة عن :- ريسبشن 3 قطع - حمام للضيوف - مطبخ ملحق به غرفة مربية بحمام - تراس الدور الاول عبارة عن :- 2 غرفة نوم - غرفة ماستر بحمام - غرفة معيشة - حمام - بلكونة بالاضافة الى الرووف لتفاصيل اكتر او للمعاينة يمكن الاتصال على 01068340264 01272495605 01153314683