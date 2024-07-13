فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

(للإيجار)
|دوبلكس 4 حجرات نوم مع 3 دورات مياه, رسبشن 2 قطعه علي بحيرة صناعية و حديقة مسحاتها 150م مسورة تشطيب سوبر لوكس مجهزة بأثاث جديد تليفزيون و رسيفر تليفون أرضى هوائي غسالة أطباق و أخرى ملابس, سخان كهرباء وغاز ميكروويف و ثلاجة بالفريزر و بوتاجاز أربع أجهزة تكييف جديدة أمن 24 ساعة القرية بها حمام سباحه كبير للملاك وبها ملاعب مختلفة المنطقة: كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء ٥ دقايق علي بعد كافور العروبه تقع القرية علي بعد ٥٠٠ متر من صنية مطار البرج وواحة خطاب ملحوظه: مده الإيجار يجب أ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|المهندس رؤوف عباسى
|التليفون:
|01001468248
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|العنوان:
|كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء ٥ دقايق علي بعد كافور العروبه تقع القرية علي بعد ٥٠٠ متر من صنية مطار البرج وواحة خطاب- كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277060
20,000 جنيه
3,500,000 جنيه
2,500,000 جنيه
3,500,000 جنيه