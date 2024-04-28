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فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

(للإيجار)

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صورة الاعلان: فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية - في الإسكندرية مصر

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يلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية دوبلكس 4 حجرات نوم مع 3 دورات مياه, رسبشن 2 قطعه علي بحيرة صناعية و حديقة مسحاتها 150م مسورة تشطيب سوبر لوكس مجهزة بأثاث جديد تليفزيون و رسيفر تليفون أرضى هوائي غسالة أطباق و أخرى ملابس, سخان كهرباء وغاز ميكروويف و ثلاجة بالفريزر و بوتاجاز أربع أجهزة تكييف جديدة أمن 24 ساعة القرية بها حمام سباحه كبير للملاك وبها ملاعب مختلفة المنطقة: كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء ٥ دقايق علي بعد كافور العروبه تقع القرية علي بعد ٥٠٠ متر من صني
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: المالك المهندس رؤوف عباسى
التليفون: 01001468248

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العنوان: كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء ٥ دقايق علي بعد كافور العروبه تقع القرية علي بعد ٥٠٠ متر من صنية مطار البرج وواحة خطاب- كينج مريوط بهيج طريق برج العرب
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/7/2024
رقم الإعلان: 2276993

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