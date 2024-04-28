فيلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية

يلا للإيجار مفروشة كينج مريوط طريق برج العرب قرية دوبلكس 4 حجرات نوم مع 3 دورات مياه, رسبشن 2 قطعه علي بحيرة صناعية و حديقة مسحاتها 150م مسورة تشطيب سوبر لوكس مجهزة بأثاث جديد تليفزيون و رسيفر تليفون أرضى هوائي غسالة أطباق و أخرى ملابس, سخان كهرباء وغاز ميكروويف و ثلاجة بالفريزر و بوتاجاز أربع أجهزة تكييف جديدة أمن 24 ساعة القرية بها حمام سباحه كبير للملاك وبها ملاعب مختلفة المنطقة: كينج مريوط بهيج طريق برج العرب قرية واحة خضراء ٥ دقايق علي بعد كافور العروبه تقع القرية علي بعد ٥٠٠ متر من صني