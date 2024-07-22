فيلا في منطقة المشرف موقع مميز واطلالة رائعة

*تتكون هذه الفيلا من: *الطابق الأرضي: - غرفة نوم الضيوف - عدد 2 غرفة جلوس - 2 غرفة طعام - مطبخ - مخ.

مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي كل فيلا: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -با.

مجمع 3 فلل كل فيلا تتكون من: *الطابق الارضي:-مجلس-صالة طعام-غرفة جلوس-مخزن-حمام *الطابق الاول:-4 غر.

مجمع يتكون من 32 فيلا: كل فيلا تتكون من: *طابق أرضي:-غرفة نوم-غرفة عائلة-صالة طعام-صالة معيشة-مطبخ-غ.

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