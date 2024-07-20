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فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|الفيلا تتكون من:11غرف ماستر-مجلس حريمى-مجلس الرجال-صالة جلوس -صالة طعام -جاكوزي-ساونا-غرفة نوم في الرووف-14 حمام ملحق خارجي مكون من:3غرف نوم-مجلس-غرفة خادمة-مطبخ-4حمامات مساحة الارض :15,200 قدم مربع،رقم مرجعي:VH980595 فاين هوم العقارية ذ.م.م تواصل مع السيد سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-114964-رقم رخصة(RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:20240000279684-رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة محمد بن زايد- مدينة محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277822
*الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية -شقتين:(4 غرف نوم + صاله) -4 شقق:(3 غرف نوم + .
20/7/2024
*الفيلا مكونة من: *الطابق الأرضي: - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مجلسين - مصعد - غرفة طعام - غرفة خادمة.
20/7/2024
تتكون الفيلا من: طابق أرضي:غرفة نوم-صالة-مجلس-غرفة معيشة/طعام-مطبخ-غرفة الملابس-غرفة الخادمة-3حمامات.
20/7/2024
*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : - طابق أرضي - طابق أول - رووف *تحتوي الفيلا على: - 4 ش.
20/7/2024
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20/7/2024
مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الأرضى:-غرفة نوم-غرفة العائلة-مجلس-قاعة الطعام-مطبخ-3 حمامات .
19/7/2024
*فيلا تحتوي علي الاتي ثلاث طوابق: *الطابق الارضي: - غرفه ماستر - مجلسين - غرفه خادمه - مطبخ - غرف.
19/7/2024
*تكون المجمع من 4 فلل,فيلا رئيسية و3 فلل أخرى: -الفيلا الرئيسية مكونة: -6 غرف نوم -غرفه طعام -مغاسل .
19/7/2024
*بيت شعبي يتكون من: - 4 غرف - مجلسين - حمامات - مطبخين - غرفة خدامه - غرفة حارس *المساحة: 18,.
19/7/2024
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19/7/2024
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19/7/2024
*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص - غرفة للخدامات مع حمام خ.
19/7/2024
الفيلا تتكون من:5غرف نوم رئيسية-صالة-غرفة طعام-مطبخ-فيلا كبيرة-غرفة خادمة-تكييف مركزي -شرفة-حديقة خا.
19/7/2024
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19/7/2024
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19/7/2024
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