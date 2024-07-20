فيلا فخمه 11 غرفه / جاكوزي / حديقه واسعه

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان مع تصريح لبناء فيلا.

*تتكون الفيلا من: *الطابق الارضي: - صاله كبيره للضيوف مع حمام كبير خاص - غرفة للخدامات مع حمام خ.

*فيلا تجارية على زاوية و شارعين مكونة من : - طابق أرضي - طابق أول - رووف *تحتوي الفيلا على: - 4 ش.

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