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فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: فيلا ضخمة بموقع مميز وتصميم رائع سعر حصري - في أبو ظبي الإمارات

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تتكون الفيلا من: -مدخلين -8 غرف مع خزائن -10 حمامات -غرفة معيشة -غرفة طعام -غرفة خادمة -غرفتا غسيل مع حمام -مطبخ(8 متر مربع) -مخزن -8 مواقف مغطاة -غرفة سائق -غرفة حارس -غرفة زجاجية خارجية -ساحة واسعة أمام الفيلا -المساحة:18,000 قدم مربع -الرفم المرجعي:VH985382 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/8/2024
رقم الإعلان: 2279793

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1/8/2024
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(للبيع)

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1/8/2024
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1/8/2024
صورة الاعلان: تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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1/8/2024
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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*مجمع فلتين بموقع مميز: *الفيلا الاولى مكونة: -5 غرف ماستر -مجلس -غرفة طعام -صالة -غرفة خادمه/سائق م.
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1/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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*مجمع 6 فلل كل فيلا: *طابق أرضي: -غرفة جلوس -غرفة طعام -مطبخ -غرفة خادمة *طابق أول: -4 غرف -4 حمام .
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1/8/2024
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1/8/2024
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1/8/2024
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(للبيع)

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1/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا موقع مميز ومساحة ضخمة في الشامخة

(للبيع)

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القسم: 

اتصل

1/8/2024
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فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

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فيلا تتكون من:4غرف نوم-مجلسين-مطبخ-غرفة طعام-مخزن-غرفة خادمة-غرفة ألعاب للأطفال -4حمامات -مساحة الار.
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1/8/2024
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أمتلك فيلا 5غرف بتصميم عصري وسعر حصري

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- في أبو ظبي الإمارات

*فيلا تحتوي: *الطابق الارضي: -غرفه ماستر -مجلسين -غرفه خادمه -مطبخ -غرفه غسيل -مخزن *الطابق الاول:.
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1/8/2024
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1/8/2024
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